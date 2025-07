VÍDEO – Homem é atropelado pela segunda vez em três meses na mesma faixa de pedestres em Brusque

Um homem foi atropelado pela segunda vez na mesma faixa de pedestres em frente à Cancha do Venzon, na rua Maximiliano Furbringer, em Brusque, na noite da segunda-feira, 7. Ele já havia sido atropelado no mesmo local há três meses, no dia 7 de abril, também uma segunda-feira.

O homem é cliente antigo do estabelecimento e, segundo a direção do local, costuma ir até a cancha nas noites de segunda-feira para pegar uma marmita para o jantar.

Na primeira vez em que foi atropelado, ele fraturou a bacia e precisou passar por cirurgia. O acidente em abril aconteceu às 20h30, enquanto o segundo ocorreu às 19h02. Não foram divulgados detalhes sobre os ferimentos no segundo atropelamento.

O primeiro vídeo refere-se ao acidente de abril, e o segundo, ao de julho. É possível ver o momento do atropelamento no canto superior esquerdo.

Confira o vídeo:

