VÍDEO – Homem é flagrado agredindo esposa em posto de combustíveis no Vale do Itajaí

Uma mulher foi agredida por um homem na tarde do sábado, 9, nas dependências do posto de combustíveis Russi, localizado na rua Amazonas, no bairro Garcia, em Blumenau. Segundo informações da Rede Russi de Postos, o homem é funcionário da unidade e a mulher é esposa dele.

O caso aconteceu por volta das 15h. A situação foi flagrada e, no vídeo, é possível ver a mulher sendo arrastada pelo funcionário.

Ela foi vítima de empurrões e puxões de cabelo. Além disso, o homem também chuta uma motocicleta que está próxima à vítima e joga o capacete no chão diversas vezes.

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.

Confira o vídeo:

Posicionamento do posto

A Rede Russi emitiu uma nota de esclarecimento e repúdio diante da situação ocorrida no sábado. De acordo com a nota, apesar de ter acontecido nas dependências da empresa, a agressão não possui nenhuma relação com a atividade empresarial, mas sim relação conjugal entre um colaborador e a esposa, que não é funcionária do posto.

A rede também afirma que irá tomar providências e colaborará com a justiça para a investigação do acontecido.

Leia a nota na íntegra:

Ante aos fatos ocorridos na data de 09/12/2023, nas dependências da filial de Blumenau, a Rede Russi comunica que repudia veementemente toda e qualquer tipo de agressão.

Apesar de ter ocorrido nas dependências da empresa, a agressão não possui nenhuma relação com a atividade empresarial. Trata-se de relação conjugal entre um colaborador e sua esposa, não colaboradora. Para preservar os envolvidos, a Rede Russi não entrará no mérito dos fatos, porém afirma que tomará as providências cabíveis e que colaborará com a justiça para apuração dos fatos.

