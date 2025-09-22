VÍDEO – Homem é flagrado andando nu pelo Centro de Brusque

Um homem foi flagrado nu enquanto caminhava no cruzamento da rodovia Antônio Heil com a rua Prof. Francisco Bodenmuller, no Centro de Brusque. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município por um leitor na noite do domingo, 21.

De acordo com o leitor, que não quis se identificar, o homem tem 30 anos e está em situação de rua há pelo menos uma semana. Ele afirma que o caso foi registrado por volta do meio-dia do domingo.

Ele relatou que o homem já passou por algumas casas de apoio social e foi expulso de uma delas após agredir outro homem. Além disso, afirmou que ele possui passagens pela polícia.

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou à reportagem que tomou conhecimento do caso apenas nesta segunda-feira, 22, mas não pôde confirmar que a situação ocorreu no domingo. A Polícia Militar também foi questionada sobre possíveis denúncias, porém, até a publicação desta matéria, não havia retornado o contato.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Frio abaixo de 10°C deve chegar a Brusque depois da chuva

2. Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou

3. Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada

4. Brusque é contemplada com R$ 12 milhões do PAC, mas prefeitura ainda não sabe se vai aceitar

5. Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

