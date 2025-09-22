VÍDEO – Homem é flagrado andando nu pelo Centro de Brusque
Segundo informações, o homem teria passagens pela polícia
Um homem foi flagrado nu enquanto caminhava no cruzamento da rodovia Antônio Heil com a rua Prof. Francisco Bodenmuller, no Centro de Brusque. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município por um leitor na noite do domingo, 21.
De acordo com o leitor, que não quis se identificar, o homem tem 30 anos e está em situação de rua há pelo menos uma semana. Ele afirma que o caso foi registrado por volta do meio-dia do domingo.
Ele relatou que o homem já passou por algumas casas de apoio social e foi expulso de uma delas após agredir outro homem. Além disso, afirmou que ele possui passagens pela polícia.
A Secretaria de Desenvolvimento Social informou à reportagem que tomou conhecimento do caso apenas nesta segunda-feira, 22, mas não pôde confirmar que a situação ocorreu no domingo. A Polícia Militar também foi questionada sobre possíveis denúncias, porém, até a publicação desta matéria, não havia retornado o contato.
