VÍDEO – Homem é flagrado defecando ao lado de lojas no Centro de Brusque

Um homem foi flagrado defecando no corredor de um prédio comercial na tarde desta quarta-feira, 26, no Centro de Brusque. Imagens de uma loja registraram o momento em que o homem deixa o local.

Conforme uma funcionária do estabelecimento, o caso aconteceu por volta de 12h38, quando as demais funcionárias estavam almoçando. Uma das meninas estava trabalhando no balcão e por isso não flagrou o momento. As funcionárias perceberam o que havia acontecido logo após sentirem um forte cheiro.

De acordo com os relatos, há a suspeita de que o homem esteja em situação de rua. Ele passa com frequência na calçada da loja. Inclusive, na última terça-feira, 25, o homem teria assediado as funcionárias deste estabelecimento, conforme relataram as trabalhadoras.

Em outro momento, viram o mesmo homem importunando uma mulher do outro lado da rua. Ainda de acordo com as funcionárias, ele caminha pela região entre os horários das 8h às 13h.

Pessoas que passam pelo local notam o forte cheiro vindo do corredor.

Confira o momento:

