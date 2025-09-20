VÍDEO – Homem é flagrado passeando com porco em Blumenau
Registro foi feito no bairro Vila Itoupava
Um homem foi flagrado passeando pela Vila Itoupava, em Blumenau, com um porco sendo levado por uma coleira.
No registro, feito por Anderson Bublitz, é possível vê-lo conversando com alguns frentistas de um posto do bairro enquanto segura e faz carinho no porco.
O vídeo foi publicado pelo Instagram “Blumenau Mil Grau” e divertiu os moradores. Nos comentários, alguns escreveram: “Por isso amo morar aqui”. Outro comentou: “Na Vila Itoupava os agroboys são diferenciados”.
