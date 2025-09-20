VÍDEO – Homem é flagrado passeando com porco em Blumenau

Um homem foi flagrado passeando pela Vila Itoupava, em Blumenau, com um porco sendo levado por uma coleira.

No registro, feito por Anderson Bublitz, é possível vê-lo conversando com alguns frentistas de um posto do bairro enquanto segura e faz carinho no porco.

O vídeo foi publicado pelo Instagram “Blumenau Mil Grau” e divertiu os moradores. Nos comentários, alguns escreveram: “Por isso amo morar aqui”. Outro comentou: “Na Vila Itoupava os agroboys são diferenciados”.

