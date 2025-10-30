VÍDEO – Homem é preso após ser visto maltratando cachorrinha, em Joinville
Polícia ainda encontrou drogas em seu apartamento
Um homem de 40 anos foi preso após denúncia de agressão a uma cachorrinha no bairro Atiradores, em Joinville, na manhã desta quinta-feira, 30. A Delegacia de Proteção Animal foi até um condomínio após o envio de imagens da agressão.
A Justiça autorizou o mandado de busca, realizado nesta quinta. Na residência, onde havia mais duas mulheres, o animal foi resgatado e foram encontradas cocaína e maconha.
O homem, agora, responde pela posse das drogas e maus-tratos a animal doméstico, cuja pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão.
A cachorrinha resgatada foi destinada ao Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, onde passará por exames médico veterinários antes de ser destinada à doação responsável.
