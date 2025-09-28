VÍDEO – Homem é preso em Canelinha suspeito de crimes sexuais contra adolescentes

A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira, 26, um homem de 55 anos suspeito de envolvimento em crimes sexuais contra dezenas de adolescentes e possivelmente crianças.

A ação foi realizada pela Delegacia de Tijucas, com apoio da DPMU de Canelinha, em uma residência no município.

Segundo a polícia, a prisão foi resultado de um trabalho intenso de investigação. Provas reunidas pela equipe embasaram a representação junto ao Poder Judiciário, que expediu rapidamente o mandado. O delegado responsável destacou também a atuação do Ministério Público e da Justiça para a celeridade da operação.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes apreenderam celulares e um computador, que serão encaminhados para perícia. O material pode conter evidências consideradas essenciais para o aprofundamento das investigações.

O homem poderá responder por crimes previstos no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da produção, armazenamento ou divulgação de imagens de exploração sexual infantil, além de outros delitos que ainda estão sob apuração.

Por envolver menores de idade, o caso corre sob sigilo legal.

Assista ao vídeo