VÍDEO – Homem é preso por maus-tratos a cães em Balneário Camboriú

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 24, por maus-tratos a animais, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 23h40 de sexta-feira, 23, após denúncia de agressão a dois cães, um pitbull e uma boxer, dentro de um prédio.

No local, os policiais encontraram um cachorro de grande porte com sinais visíveis de agressão, além de manchas de sangue na mão do homem e nas paredes. Ele foi detido e encaminhado para a Central de Plantão Policial (CPP).

A Diretoria de Combate aos Maus-Tratos Contra Animais participou da ação, auxiliando no resgate dos dois cães, que apresentavam ferimentos provocados pelas agressões. A equipe do Abraço Animal realizou o transporte dos animais até uma clínica veterinária, onde receberam atendimento emergencial. Em seguida, os cães foram encaminhados à ONG Viva Bicho.

A denúncia foi acompanhada de vídeos que mostravam o suspeito espancando um dos animais.