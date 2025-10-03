VÍDEO – Homem é preso por submeter trabalhadores à condição análoga à escravidão em Brusque
Operação policial também prendeu três homens por tráfico de drogas
Um homem foi preso pelo crime de redução à condição análoga de escravo na tarde desta quinta-feira, 2, em Brusque.
A prisão aconteceu após policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque realizaram operação que culminou também na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os policiais estavam monitorando um veículo com dois homens, que havia se deslocado até a Itajaí durante a diligência, possivelmente para adquirir entorpecentes.
Após retornarem a Brusque, o veículo foi acompanhado até ingressar em uma oficina mecânica, no bairro São Pedro, onde um terceiro homem aguardava por eles.
Realizada a abordagem, os policiais encontraram na revista veicular mais de 150 gramas de cocaína, além de aproximadamente R$ 2,4 mil em dinheiro, resultando na prisão dos três indivíduos.
Durante a ocorrência, foi constatado que dois homens residiam nos fundos da oficina, que também revende peças de veículos. Ao verificar a habitação, os policiais constataram a precariedade do local, improvisado em meio a autopeças, sem iluminação adequada, com fios expostos, geladeira em condições insalubres, piso e camas improvisados.
Assim, o homem identificado como proprietário do local também foi preso por sujeitar os funcionários a condições degradantes de trabalho.
Esta é a quarta operação da DIC de Brusque em pouco mais de uma semana que resulta em apreensão de entorpecentes e prisão de envolvidos com o tráfico de drogas.