VÍDEO – Homem é resgatado pelos bombeiros após ter casa alagada em Rio do Sul

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Rio do Sul na tarde deste sábado, 18. A vítima teria acessado uma área alagada da própria casa, localizada na rua André Largura, bairro Taboão.

Os bombeiros informaram que a vítima não conseguiu retornar após entrar na parte alagada pelas cheias que atingiram Rio do Sul. Com isso, ele precisou ser resgatado pelos bombeiros.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem foi deixado em um local seguro e sem ferimentos. A identidade dele não foi divulgada no relatório dos bombeiros.

Ocorrências atendidas

No boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 19, por volta de 8h, as equipes registraram nas últimas 12 horas 12 ocorrências devido às chuvas e enchente no município.

Já foram retiradas mais de 2,1 mil pessoas de áreas alagadas. O total de ocorrências em Rio do Sul é de 884. O Corpo de Bombeiros atua com 140 profissionais e conta com 19 embarcações disponíveis.

Em caso de emergências, ligue 193. Caso o número não esteja disponível, as emergências podem ser encaminhadas pelo WhatsApp: (47) 3526-3275.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: