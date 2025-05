VÍDEO – Homem é socorrido após sofrer convulsão no Centro de Brusque

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma convulsão no Centro de Brusque, por volta das 18h50. Uma testemunha enviou imagens exclusivas ao jornal O Município.

Segundo ela, o homem estava andando pela via, nas proximidades do terminal urbano, quando começou a falar palavras desconexas. Inicialmente, ela e outras pessoas que estavam no local acreditaram que ele estivesse embriagado.

Poucos segundos depois, ele caiu no chão. Nesse momento, os bombeiros foram acionados. A equipe foi questionada pela reportagem para fornecer mais informações, mas, até a publicação desta matéria, não havia divulgado detalhes.

Confira o vídeo:

