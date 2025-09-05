VÍDEO – Homem em situação de rua tem corpo incendiado enquanto dormia em Itajaí

Um homem em situação de rua ficou gravemente ferido após ter o corpo incendiado enquanto dormia em Itajaí, na madrugada desta sexta-feira, 5. O caso aconteceu no bairro São Vicente.

A vítima, de 33 anos, estava dormindo embaixo da ponte Tancredo Neves quando acordou com o corpo em chamas. Às equipes da Polícia Militar e do Samu, ele não soube informar a origem do fogo. O homem disse que costuma dormir no local.

Ele foi encontrado com diversas queimaduras pelo corpo a alguns metros do foco inicial, em uma área de declive próxima ao rio, o que sugere que teria rolado até o local em tentativa de escapar das chamas. O homem foi levado pelo Samu ao Hospital Marieta Konder Bornhausen.

Até a publicação, ele permanece internado em estado grave, com queimaduras em grande parte do corpo e entubado.

Local

A Polícia Militar foi acionada por um homem que ouviu gritos vindos da ponte e sentiu cheiro de fumaça. Ao chegar ao local, a equipe constatou que ainda havia focos de incêndio ativos.

A cena foi comprometida pela presença de diversas pessoas que se aproximaram antes da chegada das autoridades, o que prejudicou a preservação inicial do local. Diante disso, a área foi isolada imediatamente pela equipe, até a chegada do Samu e da Polícia Científica.

De acordo com o laudo preliminar, não foram encontrados indícios de incêndio criminoso ou presença de materiais inflamáveis no local.

Observou-se, entretanto, grande quantidade de lixo ao redor, o que levanta a hipótese de incêndio acidental, possivelmente causado pela própria vítima. Ainda assim, a possibilidade de ação criminosa não foi completamente descartada.

Confira o vídeo do local:

