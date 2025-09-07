VÍDEO – Homem fica pendurado em carro durante tentativa de assalto em Itajaí
Caso foi registrado neste sábado
Moradora de Joinville, Leia Roecker viveu momentos de tensão ao ser alvo de uma tentativa de assalto em Itajaí, neste sábado, 6, enquanto seguia viagem com a família para um rodeio na cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis.
Segundo relato publicado nas redes sociais, o veículo em que ela estava parou em uma fila de trânsito quando um homem apareceu de repente e começou a bater no vidro, pedindo para que fosse aberto.
Ao perceber a tentativa de assalto, a motorista acelerou o carro, mas o suspeito chegou a ficar pendurado no veículo.
“Quando a fila andou, eu vi que ele estava tentando roubar, acelerei o carro e ele ficou pendurado. Depois que caiu, ainda voltou e tentou quebrar o vidro”, contou a moradora em vídeo.
Ela relatou que conseguiu avançar alguns metros, mas precisou parar novamente devido ao trânsito. Nesse momento, um caminhoneiro sinalizou para que entrasse à frente, e o suspeito caiu. Mesmo assim, ele voltou a tentar quebrar o vidro do carro.
A ação foi interrompida quando dois motociclistas que estavam atrás perceberam a situação e se aproximaram para ajudar. Ao notar a movimentação, o homem fugiu do local.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a família conseguiu seguir viagem até Canelinha.