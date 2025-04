VÍDEO – Homem finge desmaio após ser detido por furto de carne em supermercado de Indaial

Um homem foi preso após tentar furtar um pedaço de carne e depois simular um desmaio em um supermercado em Indaial, na noite desta sexta-feira, 11. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h. O jornal O Município teve acesso a um vídeo que mostrou a tentativa de simulação do criminoso.

Crime

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem deitado no chão, com um pedaço de carne escondido entre as calças — produto do furto tentado minutos antes.

De acordo com o gerente do estabelecimento, o suspeito foi flagrado tentando sair com a

mercadoria sem efetuar o pagamento.

Após ser abordado, o homem deitou-se no chão e permaneceu imóvel, simulando um desmaio na tentativa de enganar os policiais e evitar a condução. A encenação, no entanto, não foi convincente.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Blumenau para os procedimentos legais cabíveis.

Assista ao vídeo