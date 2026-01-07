VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque

Uma bicicleta foi furtada de dentro de um prédio no bairro Souza Cruz, em Brusque, na madrugada de domingo, 4, para segunda-feira, 5. O caso ocorreu por volta das 0h30, na rua Bulcão Viana.

Câmeras de segurança do imóvel registraram o momento em que um homem pula o muro do prédio, entra na garagem, furta a bicicleta, que estava encostada em um pilar, e sai sem ser notado.

O jovem proprietário do veículo percebeu o desaparecimento apenas na noite desta terça-feira, 6, quando desceu ao estacionamento para pegá-la e constatou que ela não estava mais no local. A família ainda não registrou boletim de ocorrência. Segundo eles, não conhecem o homem e nunca o haviam visto nos arredores do bairro.

Qualquer informação sobre o paradeiro da bicicleta pode ser enviada diretamente para Gilvania Almeida, pelo número (55) 99219-7267.

Veja o vídeo:

