VÍDEO – Homem furta bicicleta elétrica no São Luiz, em Brusque
Caso aconteceu na noite de sexta-feira
Um homem furtou uma bicicleta elétrica no bairro São Luiz, em Brusque, na noite de sexta-feira, 26. O caso aconteceu na rua Felipe Schmidt, por volta das 20h20, e foi registrado por uma câmera de segurança.
Pelas imagens, é possível ver que o homem entra no estacionamento onde o veículo está localizado e, mais de 30 minutos depois, sai pilotando a bicicleta. O veículo foi encontrado na manhã deste sábado, 27, pela Polícia Militar.
*Matéria atualizada às 11h deste sábado, 27.