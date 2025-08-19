VÍDEO – Homem furta duas casas na mesma tarde no bairro Steffen, em Brusque
Moradora relata onda de furtos no bairro
Um homem furtou duas casas no bairro Steffen, em Brusque, na tarde de terça-feira, 12. Jheniffer Nervis, moradora de uma das residências, relatou o caso ao jornal O Município nesta segunda-feira, 18, e afirmou que há uma onda de furtos no bairro. Segundo ela, apenas dois dias depois, em 14, outro furto já havia sido registrado na região.
De acordo com Jheniffer, o crime aconteceu por volta das 13h30. O homem entrou primeiro na casa da vizinha e levou alguns itens. Em seguida, usou uma cadeira para pular o muro e acessar a residência dela.
Entre os objetos levados da vizinha estão uma caixa de som, um modem de televisão, dois perfumes importados avaliados em cerca de R$ 900, um par de chinelos, dois alicates de cutícula, uma garrafa térmica e um shampoo.
Na casa de Jheniffer, foram furtados um videogame, um aquecedor portátil, um porta-joias contendo peças de ouro — como um anel solitário com pedra rosa, um anel solitário com pedra branca, um colar com pingente em formato de menino e uma pulseira infantil.
Também foram levadas duas garrafas de whisky, uma pequena e outra média, além de uma mochila tática preta, dois fones de ouvido, cerca de R$ 40 em moedas guardadas em um cofrinho e dois relógios antigos.
Assim que percebeu o crime, a moradora acionou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência. Na segunda-feira ela retornou à delegacia com novas informações sobre os itens furtados e apresentou a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito.
Em um deles, é possível ver o homem pulando o muro de uma das casas para a rua. Já no outro, o homem caminha pela rua com a mochila furtada da casa de Jheniffer.
*É possível ver a ação do homem no canto direito
