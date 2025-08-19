VÍDEO – Homem furta duas casas na mesma tarde no bairro Steffen, em Brusque

Um homem furtou duas casas no bairro Steffen, em Brusque, na tarde de terça-feira, 12. Jheniffer Nervis, moradora de uma das residências, relatou o caso ao jornal O Município nesta segunda-feira, 18, e afirmou que há uma onda de furtos no bairro. Segundo ela, apenas dois dias depois, em 14, outro furto já havia sido registrado na região.

De acordo com Jheniffer, o crime aconteceu por volta das 13h30. O homem entrou primeiro na casa da vizinha e levou alguns itens. Em seguida, usou uma cadeira para pular o muro e acessar a residência dela.

Entre os objetos levados da vizinha estão uma caixa de som, um modem de televisão, dois perfumes importados avaliados em cerca de R$ 900, um par de chinelos, dois alicates de cutícula, uma garrafa térmica e um shampoo.

Na casa de Jheniffer, foram furtados um videogame, um aquecedor portátil, um porta-joias contendo peças de ouro — como um anel solitário com pedra rosa, um anel solitário com pedra branca, um colar com pingente em formato de menino e uma pulseira infantil.

Também foram levadas duas garrafas de whisky, uma pequena e outra média, além de uma mochila tática preta, dois fones de ouvido, cerca de R$ 40 em moedas guardadas em um cofrinho e dois relógios antigos.

Assim que percebeu o crime, a moradora acionou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência. Na segunda-feira ela retornou à delegacia com novas informações sobre os itens furtados e apresentou a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito.

Em um deles, é possível ver o homem pulando o muro de uma das casas para a rua. Já no outro, o homem caminha pela rua com a mochila furtada da casa de Jheniffer.

Confira o vídeo:

*É possível ver a ação do homem no canto direito

