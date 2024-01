VÍDEO – Homem furta tobogã de praça para usar em festa infantil em Itajaí

Um homem furtou um tobogã de uma praça localizada no bairro Paciência, em Itajaí, para usar em uma festa infantil na manhã do domingo, 7.

Segundo a Guarda Municipal de Itajaí (GMI), a equipe recebeu uma denúncia feita pelos moradores do bairro.

Os agentes constataram que um Renault Duster foi utilizado no crime e que o brinquedo havia sido levado para o Centro.

Com a placa do veículo e suas características repassadas à rede de comunicação do órgão, a equipe foi notificada do ocorrido e começaram a patrulhar a cidade.

Equipamento instalado em festa

O veículo foi localizado por volta das 15h no bairro São Vicente. O equipamento estava sendo instalado em um estabelecimento de recreação infantil. Neste momento, crianças estavam chegando para uma festa que iria acontecer no local.

À Guarda, duas pessoas se apresentaram como responsáveis pelo local. Elas confessaram que furtaram o equipamento.

O escorregador foi desmontado, o veículo e os responsáveis foram conduzidos à Central de Plantão Policial para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

Leia também:



1. VÍDEO – Carro despenca de ribanceira e cai sobre telhado de casa no Ponta Russa, em Brusque

2. Ex-vereador de Brusque, Kurt Schlosser morre aos 95 anos

3. VÍDEO – Carro atinge homem que furtava estabelecimento e impede crime no Centro de Brusque

4. Tempo: como Brusque será afetada pelo primeiro episódio de calor intenso do ano

5. Homem morre dentro de viatura em Blumenau após ser detido por agredir e ameaçar pessoas com faca

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: