VÍDEO – Homem incendeia vegetação em terreno do Dom Joaquim, em Brusque

Um homem ateou fogo na vegetação de um terreno no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 30. Imagens de segurança de um mercado anexo ao terreno, localizado na rua João Peters, registraram a ação.

Ao jornal O Município, Márcio Dell’Agnolo, proprietário do estabelecimento, contou que o caso aconteceu por volta das 18h50, quando a loja ainda estava aberta. Segundo ele, o homem estava próximo ao mercado com uma lata de cerveja, até que foi para trás de um outdoor e, segundos depois, o fogo começou. Márcio afirma que o homem não é conhecido pelos moradores da região.

O comerciante explica que, embora não ocupe todo o terreno, é responsável por cuidar dele. Disse ainda que, há menos de um mês, fez uma roçada e aplicou veneno no local, o que deixou o capim seco nas margens.

“Não posso dizer se o fogo foi proposital. Acho que ele jogou uma xepa de cigarro no capim e pegou fogo. Quando vimos, as chamas já cobriam 25% do terreno, mas não chamamos os bombeiros, porque é um pedaço pequeno, sem risco de se alastrar para outras casas”, relata.

O dono do mercado comenta que o caso acabou tendo uma repercussão maior do que deveria, já que os danos não foram significativos. “Alguém pegou as imagens e acabou divulgando nas redes sociais. Ficou um caso grande demais”, afirma.

Confira os vídeos:

Leia também:

1. Frio recua: Brusque começa agosto seco antes de nova frente fria

2. Samae ficará responsável por serviço público de recolhimento de entulhos em Brusque e fiscalização será intensificada

3. Identificado homem que morreu após colisão contra poste na Ivo Silveira, em Brusque

4. Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque organiza linhas especiais de ônibus para o Encceja 2025

5. VÍDEO – “Dinossauros Reborn”: artista reinaugura restaurante com cenografia hiper-realista em Pomerode

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: