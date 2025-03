VÍDEO – Homem invade condomínio e furta bicicleta no Centro de Brusque

Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta dentro de um condomínio no Centro de Brusque. A câmera de segurança que fica próxima do local registrou a ação. Segundo a vítima, o homem teria furtado o residencial em dois dias seguidos.

O primeiro furto ocorreu no último domingo, 23. Marcos Lourenço, a vítima, relata que o suspeito passa pela região observando os estabelecimentos e que, inclusive, tenta entrar em outro prédio.

Logo então as imagens mostram o homem se aproximando da garagem e, ao ver que não há ninguém, ele entra no local. Ele é visto saindo da garagem com uma bicicleta e com um pneu em mãos.

Marcos conta ainda que no dia seguinte, segunda-feira, 24, o homem furtou outra bicicleta e o pneu de uma motocicleta Biz. Um boletim de ocorrência foi feito.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Criminosos envolvidos no furto a pet shop no Centro de Brusque são detidos

2. Botuverá contra a dengue: crianças vão às ruas e dão exemplo de cidadania

3. No limite: eventual atraso em licitação pode colocar em risco repasse federal para construção de UBS em Brusque

4. VÍDEO – Confira imagens da perseguição do Helicóptero Águia a criminosos presos em Brusque

5. “Fiquei pensando nas consequências que poderiam ter ocorrido”, diz homem filmado segurando a filha bebê ao fim da perseguição em Brusque

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: