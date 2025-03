VÍDEO – Homem invade e furta pet shop no Centro de Brusque; prejuízo foi de R$ 3 mil

Um homem invadiu e furtou uma pet shop no Centro de Brusque na madrugada desta sexta-feira, 28. O estabelecimento fica localizado na rua Gustavo Schlosser e teve um prejuízo de R$ 3 mil.

O proprietário do local conversou com o jornal O Município e disse que o homem forçou o portão do condomínio onde a loja fica localizada e arrombou a porta dos funcionários.

Além disso, ele diz que o homem usava um equipamento para não acionar o alarme, tanto que os funcionários só souberam do furto quando chegaram para trabalhar. O homem furtou R$ 300 do caixa e duas televisões.

Confira o vídeo:

