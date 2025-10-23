VÍDEO – Homem invade escola e ameaça matar crianças em Itajaí

Um homem sob efeito de drogas invadiu uma escola em Itajaí na noite de quarta-feira, 22. Após entrar no local, o homem teria ameaçado matar crianças que estavam no local. Ninguém ficou ferido.

Por conta do pânico na instituição, a diretora da escola acabou sofrendo um mal súbito e foi atendida por uma equipe do Samu. Posteriormente, ela foi levada para o Centro Integrado de Saúde.

De acordo com a Guarda Municipal de Itajaí, agentes foram acionados por volta das 20h30, por estudantes, de que um homem teria pulado o muro da escola e invadido o local.

Imediatamente os agentes foram até a instituição e encontraram o suspeito. Conforme os guardas, ele estava agitado e admitiu ter feito uso de cocaína e maconha antes da invasão. Ainda na abordagem das autoridades, ele dizia coisas desconexas e ameaçadoras, afirmando que “iria matar todas as crianças”. Muitas pessoas teriam saído correndo da escola em busca de abrigo.

Desta forma, a Guarda Municipal utilizou algemas no homem e o levaram até a delegacia de plantão, onde foi feito um termo circunstanciado. Os guardas não encontraram nenhuma arma ou objeto que pudesse ser utilizado para atacar outras pessoas.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

