VÍDEO – Homem invade igreja histórica de Santa Catarina e detona explosivo no altar

Um homem invadiu a Igreja Matriz Santo Estanislau, em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, e explodiu um rojão diante do altar. O caso aconteceu na quarta-feira, 30, e o homem pode ser por crime de vilipêndio e dano ao patrimônio.

O ato foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram que o homem tenta abrir e depois acende uma espécie de explosivo, coloca sobre o altar e sai correndo do local. Apesar do estrondo, ninguém ficou ferido e não houve danos estruturais graves.

A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar possível crime de dano qualificado e de vilipêndio a objeto de culto religioso. As autoridades também buscam identificar o autor da invasão a igreja e a motivação do crime.

Localizada no bairro histórico de Paraguaçu, a igreja é um dos marcos culturais e religiosos da cidade e está tombada como patrimônio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naciona (Iphan).

Confira o vídeo:

