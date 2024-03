VÍDEO – Homem invade residência e ameaça mulher no Jardim Maluche, em Brusque

Um homem que prestava serviços a uma mulher invadiu a residência dela, danificou objetos e a ameaçou no bairro Jardim Maluche, em Brusque, na tarde da segunda-feira, 4. Imagens foram enviadas ao jornal O Município por um leitor.

O crime aconteceu por volta das 13h na rua Jorge Lacerda. Consta no relatório da Polícia Militar que o homem de 40 anos foi detido e levado à Delegacia de Polícia.

“O autor do crime e a esposa dele prestavam serviços à mulher. Após um desentendimento, ambos foram até a casa dela, invadiram a residência e quebraram algumas coisas. O homem chegou a ameaçá-la, mas não a agrediu”, conta o comandante da PM, tenente-coronel Pedro Machado.

Pelas imagens é possível ver uma mulher na calçada falando com os policiais de forma alterada. Em um determinado momento, ela bate no vidro do carro e danifica o veículo.

O comandante afirma que, a partir dos relatos, a mulher seria a esposa do autor, porém, não pode precisar.

Assista ao vídeo:

Leia também:



1. Mulher é morta pelo companheiro dentro de casa e na presença dos filhos em Blumenau

2. Brusque começa a superar crise e chega forte às quartas de final do Catarinense

3. Show do rei: brusquenses relembram apresentação de Roberto Carlos no pavilhão há 30 anos

4. Novo pórtico pode ser construído no pavilhão da Fenarreco para agilizar filas de eventos

5. Identificado homem que morreu afogado após ser arrastado com a esposa em praia de Itapema

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: