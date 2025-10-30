VÍDEO – Homem morre após ser atropelado por caminhão em Navegantes
Acidente ocorreu por volta das 19h30
Um homem morreu atropelado por um caminhão na noite desta quarta-feira, 29, na rodovia BR-470, em Navegantes. O acidente ocorreu por volta das 19h30, na altura do km 5,9.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão Mercedes Benz, de Barueri (SP). O veículo era conduzido por um homem de 36 anos, ele não ficou ferido.
A vítima não foi identificada pois estava sem os documentos. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem já estava morto. Informações preliminares são de que o homem tentava atravessar a rodovia.
