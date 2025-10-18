VÍDEO – Homem pede comida e acaba furtando bicicleta no Santa Rita, em Brusque
Ele também teria invadido uma casa alegando estar fugindo da polícia
Um homem furtou uma bicicleta após pedir comida a um morador do bairro Santa Rita, em Brusque, na quarta-feira, 15. No mesmo dia, ele também teria invadido uma casa dizendo que estava fugindo da polícia. O caso foi relatado ao jornal O Município pelo próprio morador, que preferiu não se identificar.
Segundo o relato, o homem apareceu nos fundos da residência, na rua Henrique Rosin, logo pela manhã, pedindo comida. O morador conta que a família havia acabado de tomar café e não restou nem pão para oferecer.
Diante disso, o pai do morador deu R$ 20 ao homem para que comprasse alimento e ainda ofereceu um serviço de roçada para o dia seguinte, que renderia mais R$ 20 por hora. O homem disse que voltaria, mas, ao ir para a frente da casa, viu o portão da garagem aberto e furtou a bicicleta.
“Meu tio estava fazendo um serviço nos fundos da casa, e saiu para comprar alguma coisa, deixando o portão aberto. O homem viu que não tinha ninguém e levou a bicicleta”, relata.
Ainda no mesmo dia, o homem teria invadido outra residência, na rua Marcílio Dias, e surpreendido dentro de um dos quartos pela família que mora no local. Segundo o relato, ele disse que estava fugindo da polícia.
“Ele afirmou que a polícia estava atrás dele porque tinha batido na mulher. Contou um monte de história e saiu correndo. Quando a polícia chegou, já era tarde”, conta.
O morador afirma que o homem costuma circular pelo bairro Santa Rita. Ele acrescenta que, na sexta-feira, 17, a filha o avistou na Beira Rio e chamou a polícia, mas o homem fugiu novamente antes de ser localizado. Um vídeo enviado à reportagem mostra o suspeito andando com a bicicleta furtada.