VÍDEO – Homem pula muro e furta bicicleta de casa no Primeiro de Maio, em Brusque

Um homem pulou o muro de uma casa e furtou uma bicicleta no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na madrugada desta terça-feira, 4. O caso aconteceu na rua Raymundo Constantini, por volta das 2h.

A câmera de segurança da residência registrou o crime. Pelas imagens enviadas ao jornal O Município, é possível ver um homem de jaqueta, calça e boné entrando na parte externa da casa pelo muro que separa o imóvel do terreno vizinho.

Na sequência, ele vai até a bicicleta, que estava encostada na parede, a passos lentos. Ele pega a bicicleta e a passa por cima do portão, até deixá-la na rua. Em diversos momentos ele para o movimento e olha em direção a casa.

Por fim, pula o muro novamente e vai embora. O proprietário da bicicleta afirma à reportagem que irá registrar boletim de ocorrência ainda na tarde desta terça. Ele está em busca de mais imagens que possam ajudar a identificar o homem.

Confira o vídeo:

