VÍDEO – Homem que arrastou cachorro amarrado em caminhão por 1 km é preso em Blumenau

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde de segunda-feira, 15, um homem de 34 anos por maus-tratos contra cão. Ele foi flagrado arrastado o animal por cerca de 1km amarrado na traseira de um caminhão.

O Departamento de Investigações Criminais e a Delegacia de Proteção Animal de Blumenau também atuaram na ação.

O caso teve início no dia 29 de novembro, quando uma motorista flagrou um cachorro sendo arrastado pela carroceria de um caminhão guincho na rua Bahia, em Blumenau.

Imagens de videomonitoramento comprovaram que o animal foi arrastado por aproximadamente 1 km antes de ser socorrido. O motorista saiu do local mesmo após ser alertado por testemunhas.

Após investigações, a equipe policial localizou o autor e compareceu à sua residência, onde encontrou o animal ainda com feridas abertas em todo o corpo, unhas arrancadas e partes musculares expostas. O tutor admitiu que não levou o cachorro ao veterinário durante os 16 dias desde o ocorrido, aplicando apenas óleo de girassol como tratamento.

A médica veterinária da Semmas que avaliou o animal atestou que ele se encontrava em situação de maus-tratos e sofrimento desnecessário, necessitando de atendimento profissional imediato. O cachorro foi resgatado e encaminhado para tratamento no Cepread e disponível para adoção consciente.

A conduta configura o crime de maus-tratos previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 2 a 5 anos de reclusão por se tratar de cão. A Delegacia de Proteção Animal reforça a importância da participação da comunidade no combate aos maus-tratos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

