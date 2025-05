VÍDEO – Homem quebra porta de vidro após não receber atestado médico no Hospital Azambuja

Um homem destruiu uma porta de vidro dentro do Hospital Azambuja, na tarde desta quinta-feira, 29, em Brusque. De acordo com testemunhas, ele estaria em busca de um atestado médico.

Ainda segundo informações repassadas por pessoas que estavam no local, o homem teve atendimento, mas ficou irritado após solicitar um atestado e não receber o documento. Após isso, o suspeito teria batido uma das portas de vidro na intenção de quebrá-la.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, porém o homem já havia deixado o hospital. A reportagem procurou o Hospital Azambuja, mas não houve pronunciamento até a publicação da matéria.

Atendimento da PM

Sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada e compareceu no local, mas o homem já havia deixado o hospital.

“A equipe conversou com o coordenador de atendimentos no Hospital, que informou um homem veio até o local para um atendimento, relatando precisar de um atestado, porém foi negado pelo médico, em virtude de não haver fundamentos, foi quando o masculino saiu enfurecido e quebrou uma porta do hospital”, comunicou a PM. Um boletim de ocorrência foi feito.

