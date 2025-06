VÍDEO – Homem tira camada de gelo de tábuas de madeira com espátula no Cedro Alto, em Brusque

Um homem retirou gelo de tábuas de madeira com uma espátula de alvenaria no bairro Cedro Alto, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 25. A cena ocorreu por volta das 8h e foi enviada ao jornal O Município.

Com os termômetros marcando 0,2°C por volta das 7h no bairro Limeira Alta, o município foi surpreendido por um cenário típico das madrugadas mais congelantes do Sul do país.

Em diversos bairros brusquenses, os termômetros registraram entre 1°C e 3°C, obrigando os moradores a reforçar o uso de casacos pesados, luvas e cachecóis.

Confira o vídeo:

