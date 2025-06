VÍDEO – Homens pulam muro e invadem escola no bairro Volta Grande, em Brusque

Três homens pularam o muro e invadiram a Escola de Ensino Fundamental Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd, em Brusque, na tarde do domingo, 15. A unidade está localizada no bairro Volta Grande.

O caso ocorreu por volta das 17h40. Os suspeitos tentaram arrombar um ônibus escolar estacionado em frente à escola, causando danos ao veículo. A unidade de ensino conta com sistema de segurança e alarme, o que possibilitou a identificação da ação criminosa.

Segundo a direção da escola, os homens não chegaram a acessar o interior do prédio, ficando apenas no pátio. Também foi informado que nada foi levado. Por fim, a direção afirma que pretende registrar um boletim de ocorrência e que os homens, até o momento, não foram identificados.

Pelas imagens da câmera, é possível ver que dois dois homens ficam na quadra chutando uma bola, enquanto outro tenta entrar no prédio.

A Prefeitura de Brusque também foi informada sobre a ocorrência e reforçou que todas as unidades da rede municipal de ensino são equipadas com sistema de videomonitoramento, com o objetivo de proteger o patrimônio público e garantir a segurança de alunos e servidores.

“Recentemente, foram adquiridas 430 novas câmeras para o reforço dos sistemas existentes, com um investimento de R$ 259 mil”, informou a prefeitura em nota.

Confira o vídeo:

