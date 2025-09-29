VÍDEO – Hospital Azambuja recebe novos equipamentos de alta tecnologia para hemodinâmica e centro de imagens

O Hospital Azambuja recebeu na última semana dois novos equipamentos de alta tecnologia: um tomógrafo de 64 canais e um aparelho para hemodinâmica. De acordo com a instituição, esse foi mais um passo no processo de expansão e modernização de sua estrutura.

A aquisição foi feita por meio de recursos próprios e emendas parlamentares. Os novos aparelhos devem ampliar a capacidade de atendimento e oferecer maior precisão nos diagnósticos e procedimentos.

Agora, os equipamentos passam por um período de montagem e adequação dos espaços, antes de estarem plenamente disponíveis para atendimento à população.

O novo tomógrafo será instalado em uma área exclusiva criada no centro de imagens, destinada a abrigar a nova sala de tomografia. Já a hemodinâmica está sendo ampliada para receber o novo aparelho. Ele permitirá aumentar a capacidade de atendimentos em procedimentos cardiovasculares de alta complexidade.

Conforme o hospital, o tomógrafo de 64 canais representa um avanço significativo para o diagnóstico por imagem. Com tecnologia de ponta, possibilita maior precisão em diferentes especialidades, incluindo a área vascular, além de exames mais rápidos e com alta resolução. O equipamento é considerado um dos mais modernos disponíveis atualmente, especialmente para exames cardíacos.

Já o aparelho de hemodinâmica deve fortalecer a estrutura cardiovascular do Azambuja. O equipamento garante maior precisão em procedimentos minimamente invasivos e contribui para a segurança e agilidade no atendimento, ampliando os recursos à disposição de médicos e pacientes.

Para o vice-diretor administrativo do Hospital Azambuja, Gilberto Bastiani, os investimentos refletem o compromisso da instituição em oferecer o que há de mais moderno em saúde.

“O Azambuja tem buscado, ao longo da sua história, investir constantemente em novas tecnologias e em infraestrutura, sempre com o objetivo de garantir um atendimento de excelência para os moradores de Brusque e de toda a região”, destaca.

Ele destacou ainda a contribuição dos parlamentares que, por meio da destinação de recursos, viabilizaram a compra dos equipamentos. “Fica o agradecimento do Hospital Azambuja à senadora Ivete Appel da Silveira, pela emendar parlamentar destinada à aquisição do novo aparelho de hemodinâmica e ao deputado federal Gilson Marques, pela emenda que nos possibilitou a compra do tomógrafo. Com esses novos equipamentos, reforçamos nosso papel como referência em saúde e reafirmamos nosso compromisso em oferecer o que há de melhor em medicina”, complementa Bastiani.

A chegada dos novos aparelhos faz parte de um conjunto de melhorias estruturais que o hospital está realizando.

Confira chegada dos equipamentos:

