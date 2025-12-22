VÍDEO – Idosa com andador se encontra com Pelznickel durante a Pelznickelplatz, em Guabiruba

Durante a 13ª edição da Pelznickelplatz, em Guabiruba, uma cena emocionou a organização e os visitantes. A moradora de Florianópolis, Lorinda Ganzo Pereira, de 87 anos, percorreu o Caminho da Tradição com o auxílio de um andador e se encontrou com o Pelznickel.

Ela caminhou ao lado do filho, Maurício Ganzo Pereira, da nora e de amigos. No trajeto, encantou-se com São Nicolau e contou a ele que pediu “uma perna nova” em sua cartinha.

“Eu adorei. achei tudo maravilhoso. todo mundo foi muito simpático. Até os Pelznickels foram simpáticos comigo. Gostei muito da Oma que estava costurando e do convite para tomar café com as Omas na cozinha. Valeu muito a pena vir. Gostei principalmente do São Nicolau. Me emocionei ali”, conta ela, sorrindo.

Maurício também se emocionou ao final do trajeto e resumiu a experiência. “É muito diferente de tudo que já vimos. O que eu mais gostei foi o clima, o barulho, tudo. Estou muito emocionado”.

Confira o vídeo:

Mais de 20 mil visitantes

A 13ª edição da Pelznickelplatz encerrou no último domingo, 21, com um momento simbólico e emocionante: os 150 membros da Sociedade do Pelznickel desfilaram pela praça de alimentação sob aplausos do público, celebrando o encerramento de uma temporada histórica.

Pela primeira vez em novo endereço, no parque municipal de Guabiruba, o evento recebeu cerca de 20 mil pessoas em seis noites de programação e consolidou-se como um dos maiores e mais autênticos eventos natalinos de Santa Catarina.

Com estrutura ampliada, a nova sede possibilitou experiências ainda mais completas aos visitantes. O espaço, que reúne o Caminho da Tradição, o Mercado de Natal com produtos artesanais, praça de alimentação e parque infantil, também contou com apresentações culturais gratuitas.

Emoção no Caminho da Tradição

O trajeto, repleto de experiências sensoriais e interações com personagens como São Nicolau, Christkindl, Oma, Sackmann e os temidos (e queridos) Pelznickels, encantou visitantes de todas as idades e de várias cidades.

De Brusque, Veridiana Lopes Tibes visitou a Pelznickelplatz com o marido e a filha Júlia, de 5 anos, que pediu panelinhas e uma boneca na cartinha para São Nicolau.

“frequentávamos o evento no antigo endereço, mas agora trouxemos nossa filha pela primeira vez. acho essa tradição muito legal para as crianças, especialmente no mundo em que vivemos hoje. o espaço novo está incrível, com menos filas e mais conforto”, destacam ao final do percurso.

Um sonho realizado

Para a diretoria da Sociedade do Pelznickel, a edição de 2025 foi especialmente simbólica.

“Chegamos ao fim desta edição com muito orgulho de todos que trabalharam aqui. às vezes a gente tem um sonho e precisa se organizar para dar certo. a Sociedade tem pessoas que fazem isso. era um sonho, lá atrás em 2012, ter um espaço nosso para mostrar a tradição do Pelznickel, e conseguimos”, destaca Fabiano Siegel, Mestre da Tradição e um dos fundadores da entidade. “ainda estamos no início, temos muito trabalho pela frente, mas mantivemos a essência. esta edição foi excelente, e já estamos pensando em 2026”.

O presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, celebrou a repercussão da edição e agradeceu aos integrantes voluntários que participaram de todo o processo para a realização do evento.

“Foi uma edição memorável. tivemos aproximadamente 18 mil pessoas passando pelo Caminho da Tradição. nossa nova estrutura ofereceu mais qualidade e conforto, e o público reconheceu. só temos a agradecer aos voluntários, patrocinadores, apoiadores e, claro, ao público, que lotou a casa em todas as noites. a sensação é de dever cumprido. agora começamos a pensar na 14ª edição, que com certeza trará ainda mais novidades”, frisa.

Com a nova sede no parque municipal, a Pelznickelplatz ganhou fôlego para crescer. O vice-presidente, Jocimar Fischer, reforça que a resposta do público superou as expectativas.

“Nosso sonho sempre foi ter um ambiente maior, e agora conseguimos proporcionar conforto e encantamento. o público se surpreendeu com a estrutura, a variedade da alimentação e com o Mercado de Natal, que movimentou a economia local. só a praça de alimentação saltou de 400 para mais de 2.200 m². as pessoas se sentiram acolhidas e quiseram passar horas aqui. isso mostra que acertamos no caminho”, avalia.

Presépio Vivo e véspera de Natal

A programação natalina da Sociedade do Pelznickel segue nos próximos dias. Na noite desta terça-feira, 23, a partir das 19h30, o público poderá acompanhar a participação do Papai Noel do Mato no tradicional desfile do Presépio Vivo, pelas ruas da cidade.

Já na véspera de Natal, 24, os Pelznickels passarão pelos bairros Imigrantes e São Pedro, a partir das 14h, levando a tradição diretamente às casas das famílias guabirubenses e encerrando oficialmente a temporada 2025 da Sociedade do Pelznickel.