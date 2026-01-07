VÍDEO – Idosa de 91 anos recém-contratada pela Havan faz primeira viagem de helicóptero

Maria Wostehoff, colaboradora recém-contratada da Havan Castelo, em Blumenau, viveu um momento inesquecível nesta quarta-feira, 7. Aos 91 anos, ela realizou o primeiro voo de helicóptero, experiência oportunizada pela Havan para que pudesse conhecer a sede administrativa da varejista, em Brusque.

A decolagem ocorreu por volta das 14h, em Blumenau. Ao chegar ao Centro Administrativo, dona Maria, já carinhosamente conhecida como “Vó da Havan”, foi recebida com festa pelos colaboradores, em um encontro marcado por emoção e surpresa.

“Em todos os anos da minha vida, eu nunca fui tão bem recebida quanto fui aqui na Havan. Tanto na loja de Blumenau quanto aqui”, disse.

O empresário Luciano Hang apresentou dona Maria aos colaboradores e relembrou sua trajetória de vida.

“Ela começou a trabalhar muito cedo, teve 15 filhos, entre eles duas gestações de gêmeos e uma de trigêmeos, ficou viúva jovem e assumiu a família como pai e mãe. Nunca desistiu, sempre trabalhou e é um exemplo para todos nós”, afirmou.

Contratação

A história que levou dona Maria à Havan começou no fim de 2025, quando ela gravou um vídeo contando que tinha o sonho de trabalhar na empresa.

Uma das netas publicou o conteúdo nas redes sociais e a gravação rapidamente ganhou repercussão. Ao receber o vídeo, Luciano Hang entrou em contato e fez o convite. A resposta foi imediata: ela aceitou na hora.

Dona Maria assinou o contrato de trabalho na segunda-feira, 5, e já atua como auxiliar de loja na Havan Castelo, em Blumenau.

Confira o vídeo:

