VÍDEO – Idosa pedindo ajuda para retirar gambás de banheiro em SC viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma idosa de 77 anos se depara com uma família de gambás dentro do banheiro da própria casa, em Balneário Barra do Sul. O caso foi registrado na última semana e chamou a atenção pela situação inusitada.

As imagens foram divulgadas pelo vereador do município Weslley Felippe Freitas (União), que compartilhou o apelo da moradora, Dona Idazima, pedindo ajuda para lidar com a situação.

No vídeo, ela aparece filmando os gambás e expressando o susto: “Wesley, eu estou apavorada aqui. Estou com três gambás dentro do meu banheiro e não tem como sair. Eles estão lá dentro e eu estou morrendo de medo”.

Na gravação, Dona Idazima ainda solicita que alguém chame o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção dos animais: “Estou desesperada com medo deles”.

Animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Atendendo ao chamado, a equipe do Corpo de Bombeiros de Balneário Barra do Sul foi até a residência e realizou o resgate dos gambás. Aliviada, a idosa agradeceu às socorristas que realizaram o serviço.

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a orientação para que a população entre em contato com a corporação sempre que encontrar animais silvestres em situações semelhantes, por meio do telefone de emergência 193.

Assista ao vídeo