VÍDEO – Idoso desaparecido é resgatado com fratura em área de mata no Litoral Norte

Um idoso que estava desaparecido há quatro dias foi resgatado em uma área de mata na cidade de Penha, no Litoral Norte. O caso aconteceu na tarde do domingo, 4.

O homem, bastante debilitado e desidratado, enfrentou quatro dias difíceis após sofrer uma fratura na perna direita e ficar sem se locomover. Durante esse período, buscou abrigo em meio à vegetação, encontrando proteção embaixo de uma árvore.

Com apoio do helicóptero Águia 04 da PMSC, ao localizar exatamente onde o idoso se encontrava, a equipe realizou a descida de rapel com dois tripulantes, permitindo que os primeiros socorros fossem prestados, preparando-o para o içamento via maca.

A vítima foi retirada do ambiente de mata e recebeu atenção médica. Posteriormente, foi transportada pela aeronave Águia 04 até o Hospital Marieta em Itajaí, onde recebeu os cuidados necessários para sua recuperação.

Veja o vídeo:

Leia também:



1. “Brusque deve se preparar para enfrentar o evento de calor mais prolongado do verão”, diz especialista

2. Mulher procurada pelo crime de estupro é presa no local de trabalho em Brusque

3. Jornal O Município lança campanha que celebra 70 anos de história em Brusque

4. Sede da Festa da Integração 2024, parque municipal de Guabiruba receberá novas instalações em breve

5. Polícia Civil prende suspeitos de terem agredido e roubado carro de idoso em Brusque

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: