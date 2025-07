VÍDEO – Idoso é levado ao hospital após colidir carro com carreta na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um carro colidiu com uma carreta na manhã desta sexta-feira, 18, na rodovia Antônio Heil, na região do bairro Nova Brasília, em Brusque. O acidente deixou um idoso ferido, que foi levado para o hospital. Autoridades estão no local.

O estado de saúde do idoso não foi divulgado, ele foi conduzido ao hospital por familiares.

A carreta não estava mais no local do acidente. Foram acionados para a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros e Guarda de Trânsito de Brusque.

De acordo com informações preliminares de testemunhas,

Matéria em atualização

