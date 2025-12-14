VÍDEO – Idoso que combateu incêndio em Brusque é homenageado pelos bombeiros
Caso aconteceu no dia 25 de outubro, no Jardim Maluche
Ademir Boettger, de 72 anos, foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros de Brusque após combater um incêndio em 25 de outubro, no Jardim Maluche, em Brusque.
O incêndio atingiu um apartamento no início da noite, na rua Osnildo da Silva, no Jardim Maluche. Ademir relatou ter acessado o local e realizado, de forma imediata e segura, o desligamento do quadro de disjuntores, bem como dos sistemas de água e gás.
Ele, então, identificou o foco inicial do incêndio, localizado em uma máquina de lavar roupas, realizando o combate às chamas com extintores disponíveis no hall do prédio.
O incêndio ocorreu em um apartamento com área aproximada de 80 m², tendo início na lavanderia e atingido cerca de 40 m² da edificação, ocasionando danos a móveis e eletrodomésticos da cozinha, sala e de um quarto anexo à sala.
“A atuação do senhor Ademir demonstrou coragem, rapidez e discernimento, sendo fundamental para conter o incêndio e evitar que a ocorrência evoluísse para maiores proporções, preservando vidas e reduzindo danos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar de Brusque o parabeniza pela ação exemplar”, disse o Corpo de Bombeiros em nota.
