VÍDEO – Idoso que combateu incêndio em Brusque é homenageado pelos bombeiros

Ademir Boettger, de 72 anos, foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros de Brusque após combater um incêndio em 25 de outubro, no Jardim Maluche, em Brusque.

O incêndio atingiu um apartamento no início da noite, na rua Osnildo da Silva, no Jardim Maluche. Ademir relatou ter acessado o local e realizado, de forma imediata e segura, o desligamento do quadro de disjuntores, bem como dos sistemas de água e gás.

Ele, então, identificou o foco inicial do incêndio, localizado em uma máquina de lavar roupas, realizando o combate às chamas com extintores disponíveis no hall do prédio.

O incêndio ocorreu em um apartamento com área aproximada de 80 m², tendo início na lavanderia e atingido cerca de 40 m² da edificação, ocasionando danos a móveis e eletrodomésticos da cozinha, sala e de um quarto anexo à sala.

“A atuação do senhor Ademir demonstrou coragem, rapidez e discernimento, sendo fundamental para conter o incêndio e evitar que a ocorrência evoluísse para maiores proporções, preservando vidas e reduzindo danos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar de Brusque o parabeniza pela ação exemplar”, disse o Corpo de Bombeiros em nota.

Assista ao vídeo

