VÍDEO – Idoso vestido de Papai Noel em shopping de Lages é preso suspeito de estupro de vulnerável
Ele tem 67 anos
Um idoso de 67 anos, vestido de Papai Noel, foi preso em um shopping de Lages na tarde da quinta-feira, 27, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI).
A detenção foi determinada pelo Poder Judiciário após a conclusão das investigações conduzidas pela Polícia Civil e a denúncia apresentada pelo Ministério Público.
O investigado foi localizado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Crédito: DPCAMI/Divulgação
