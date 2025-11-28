VÍDEO – Idoso vestido de Papai Noel em shopping de Lages é preso suspeito de estupro de vulnerável

VÍDEO – Idoso vestido de Papai Noel em shopping de Lages é preso suspeito de estupro de vulnerável

Ele tem 67 anos

Um idoso de 67 anos, vestido de Papai Noel, foi preso em um shopping de Lages na tarde da quinta-feira, 27, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI).

A detenção foi determinada pelo Poder Judiciário após a conclusão das investigações conduzidas pela Polícia Civil e a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

O investigado foi localizado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Confira o vídeo:

Crédito: DPCAMI/Divulgação

