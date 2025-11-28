VÍDEO – Idoso vestido de Papai Noel em shopping de Lages é preso suspeito de estupro de vulnerável

Um idoso de 67 anos, vestido de Papai Noel, foi preso em um shopping de Lages na tarde da quinta-feira, 27, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI).

A detenção foi determinada pelo Poder Judiciário após a conclusão das investigações conduzidas pela Polícia Civil e a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

O investigado foi localizado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Confira o vídeo:

Crédito: DPCAMI/Divulgação

Leia também:

1. Brusque acima de 30°C: temporais entram na previsão do fim de semana

2. Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc

3. Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

4. Catarina Kasten: caso de mulher morta em Florianópolis fez polícia reabrir investigação de estupro contra idosa

5. João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

