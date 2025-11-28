VÍDEO – Idoso vestido de Papai Noel preso por suspeita de estupro de vulnerável em SC não cometeu crime em shopping

A delegada Bruna Viana, da Dpcami de Lages, comentou o caso do idoso de 67 anos vestido de Papai Noel preso nesta sexta-feira, 28, em um shopping de Lages, na Serra de SC. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. O crime investigado, porém, não aconteceu dentro do shopping.

A investigação teve início a partir de uma denúncia. O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) solicitou a prisão do idoso. O pedido foi acatado pela Justiça e o mandado cumprido pela Polícia Civil.

“Chegou a informação de que o indivíduo exercia a função de Papai Noel em um shopping. Nos organizamos e fomos ao local para cumprir o mandado de prisão. Na sequência, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência”, afirma a delegada.

Bruna diz que o mandado foi cumprido no shopping por ser o local de trabalho do idoso, mas reforça que as ações alvo de investigação não ocorreram dentro do estabelecimento. Além disso, poupa a administração do shopping do caso.

“O empregador não tinha como ter ciência dessas informações [de suposto crime cometido pelo idoso]. O inquérito policial e o processo criminal correm sob sigilo. Ainda não há condenação ou trânsito em julgado (fim do processo)”, diz.

Por fim, ela alerta às famílias para redobrar os cuidados com as crianças em atividades que circulam adultos. A atenção é, sobretudo, em períodos de final de ano, em que há maior circulação em parques e festas.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

