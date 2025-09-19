VÍDEO – Imagens aéreas mostram caminhão que tombou sobre caminhonete em Guabiruba
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira
Um drone registrou imagens aéreas do caminhão que tombou sobre uma caminhonete próximo à entrada de Guabiruba, na manhã desta sexta-feira, 19. As imagens foram gravadas por volta das 11h30. O motorista do caminhão, um homem de 43 anos, foi levado ao hospital com uma contusão nos arcos costais.
O acidente aconteceu por volta das 8h40. De acordo com testemunhas, o veículo transportava fios. O caminhão ainda atingiu e destruiu uma caminhonete que estava estacionada, mas não havia ninguém dentro.
*Crédito: MaraSSati Imagens Aéreas
Leia também:
1. Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos
2. “Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque
3. Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos
4. Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque
5. Após decisão do STF, Beto Carrero irá fornecer água gratuita para visitantes; entenda
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: