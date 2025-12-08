VÍDEO – Imagens mostram motorista envolvido em acidente fatal no Limeira, em Brusque, correndo na rua após colidir contra muro

Imagens registradas por moradores mostram o motorista envolvido em acidente fatal no Limeira, em Brusque, correndo após colidir contra um muro na rua Felipe Schmidt, no Centro, na madrugada da quarta-feira, 3. A colisão aconteceu cerca de uma hora antes do acidente que resultou na morte do motociclista Gilson Alves dos Santos, de 43 anos.

Segundo a Polícia Civil, ele colidiu contra o muro, desceu do carro e saiu correndo. Depois, retornou ao veículo e saiu do local.

A colisão era uma hipótese até a noite desta segunda-feira, 8, quando a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) confirmou o fato. O homem responderá ao processo preso.

Confira o vídeo:

