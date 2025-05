VÍDEO – Imagens que mostram supostos ovnis na Serra do Rio do Rastro viralizam nas redes

Na última sexta-feira, 23, foi publicado no YouTube um vídeo gravado por um drone na Serra do Rio do Rastro, entre os municípios de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, que registra três supostos objetos voadores não identificados (ovnis). Logo após a publicação, as imagens viralizaram na internet e, até a publicação desta matéria, o vídeo já conta com mais de 450 mil visualizações.

A gravação foi feita ainda durante o dia, e os supostos ovnis podem ser vistos a partir dos 50 segundos. Uma seta vermelha indica a localização dos objetos.

Confira o vídeo dos supostos ovnis na Serra do Rio do Rastro:

Após a repercussão, o Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina publicou um artigo sobre o caso em seu site no domingo, 25. O grupo afirma que o vídeo foi gravado em alta resolução e que os objetos seguem uma trajetória semelhante, dirigindo-se para uma área específica de uma formação rochosa na região.

“Em um dos trechos do vídeo, um dos artefatos passa próximo a um grupo de pássaros, causando uma reação nítida nos animais, o que sugere que o objeto não fazia parte da fauna local”, afirma o grupo.

Os pesquisadores analisaram as imagens e constataram que não houve qualquer edição no vídeo. Segundo eles, a alta qualidade da gravação também permitiu identificar que os supostos objetos não possuem asas, leme, hélices ou luzes de navegação, descartando a possibilidade de serem algum tipo de drone.

“Analisando a distância percorrida e o tempo de deslocamento dos objetos no vídeo, podemos calcular que eles estavam se locomovendo a mais de 500 km/h, descartando novamente a possibilidade de serem drones”, diz o artigo.

O grupo afirma que os supostos objetos têm formato ovalado e esférico, coloração cinza, e desaparecem ao chegar nos paredões de rocha.

Também é mencionado que este não é um caso isolado, já que há relatos frequentes de objetos entrando ou saindo dos paredões dos cânions da região. O grupo afirma ainda que esteve no local e está programando novas pesquisas de campo na área.

“Além de pesquisas ativas na região de Bom Jardim da Serra, também temos investigações em andamento nas regiões de Urubici, Bom Retiro, Alfredo Wagner, Orleans e Grão-Pará, todas localizadas na Serra Catarinense”.

