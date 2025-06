VÍDEO – Imagens registram momento em que balão pega fogo e cai em Praia Grande; número de mortes sobe para oito

Na manhã deste sábado, 21, um balão de ar quente pegou fogo durante o voo e caiu no município de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros, que atua no local desde o início da ocorrência, confirmou oito mortes e disse que 13 pessoas sobreviveram.

Segundo informações preliminares, mais de 30 balões sobrevoavam a região no momento do acidente, prática comum na cidade, conhecida nacionalmente pelo turismo de balonismo.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se manifestou nas redes sociais

“Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que haviam 21 pessoas a bordo. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 13 sobreviventes resgatados com vida”.

Há ainda relatos não confirmados pelas autoridades de que o balão teria começado a pegar fogo antes de atingir a altura registrada nos vídeos divulgados. Testemunhas afirmam que algumas pessoas teriam conseguido saltar da estrutura ainda próxima ao solo, antes de o balão subir novamente e cair em chamas. As circunstâncias exatas do acidente, no entanto, seguem sob investigação.

Relato forte de moradora

Segundo Vânia Rosemari de Lima, moradora de Praia Grande que participou ao vivo do programa SuperSábado, da GZH — marca digital do Grupo RBS —, foi possível ver pessoas “pulando ou caindo” do balão no momento do acidente.

“Foi uma cena de filme de terror. Vimos pelo menos duas pessoas pulando ou caindo. Foi tudo muito rápido, questão de segundos. O balão caiu perto da minha casa, já em chamas. Eu posso falar do que vi: havia ao menos cinco corpos no local da queda, além de outros espalhados nas proximidades”, relatou.

Ainda de acordo com Vânia, o balão não atingiu nenhuma residência nem pessoas no solo. Ela também contou ter conversado com uma jovem de 20 anos que sobreviveu à queda. A moça estava acompanhada dos pais: o pai teve a morte confirmada, enquanto a mãe seguia desaparecida até o momento do relato.

“Ela me disse que havia cerca de 20 e poucas pessoas no balão. Estava em estado de choque. O que posso dizer é que foi realmente um filme de terror. É estranho pensar agora que essa era considerada uma prática segura, mas aqui era algo muito comum. Nós temos um sítio para aluguel e, felizmente, nossos hóspedes não estavam nesse balão”.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o balão em chamas ainda no ar, antes de o cesto despencar. O local da queda foi isolado e, além do Corpo de Bombeiros, atuam na ocorrência equipes da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Científica, que investigam as causas do acidente.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente. A prefeitura de Praia Grande e a empresa responsável pelo voo ainda não se pronunciaram.

