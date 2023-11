VÍDEO – Incêndio atinge bar flutuante no Caixa D’Aço, em Porto Belo

Um bar flutuante foi alvo de um incêndio na praia do Caixa D’Aço, em Porto Belo, na madrugada desta sexta-feira, 24. O caso aconteceu por volta das 4h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador auxiliou a equipe com um bote para chegar até o bar. Com uso de baldes com água do mar o fogo foi extinto.

Todo o estabelecimento foi tomado pelos fogos. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas.

Veja as imagens:

