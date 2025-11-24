VÍDEO – Incêndio atinge caminhão e motocicleta na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar

Um incêndio atingiu um caminhão e uma moto no bairro Barracão, em Gaspar, na tarde desta segunda-feira, 24. A ocorrência foi registrada em um trecho da rodovia Ivo Silveira, próximo ao Mercado Eliza, e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

Imagens enviadas ao jornal O Município mostram uma pessoa tentando conter as chamas com uma mangueira doméstica antes da chegada das equipes de emergência, mas não há confirmação sobre quem seria.

Até o momento, nenhuma autoridade foi vista no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não há informações sobre vítimas ou feridos.

O trânsito segue lento no trecho em razão da fumaça e da movimentação de curiosos.

Notícia em atualização.

