VÍDEO – Incêndio atinge telhado de residência em Brusque enquanto moradora tomava banho

O jornal O Município recebeu, na manhã desta quarta-feira, 17, um vídeo que mostra o telhado de uma residência na rua João Vanolli, no bairro Azambuja, em Brusque, destruído após um incêndio.

Segundo relatos de vizinhos, o fogo começou na cozinha enquanto a moradora estava sozinha em casa. Ela estava no banho no momento e não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 9h40 e deslocaram-se com viaturas para controlar o incêndio. O fogo teve início de forma rápida, mas foi contido antes de causar ferimentos à moradora.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A área já foi isolada e o local passará por investigação.

Assista ao vídeo

Leia também:

