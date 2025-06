VÍDEO – Incêndio atinge vegetação em Canelinha e mobiliza bombeiros de três cidades

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Moura, em Canelinha, na manhã da quarta-feira, 4. A ocorrência mobilizou os bombeiros de São João Batista, Tijucas e Balneário Camboriú.

O combate ao fogo durou toda a tarde, começando às 11h30. Três viaturas participaram da ação, além do helicóptero Arcanjo.

As equipes enfrentaram dificuldades devido ao terreno acidentado em alguns pontos fechados, onde eucaliptos ameaçavam incendiar em razão do calor.

O vento também atrapalhou o combate e alimentou as chamas em diversos momentos. Ainda assim, mesmo com todos os desafios, as equipes conseguiram conter o incêndio utilizando abafadores e criando aceiros. Também foram usados aproximadamente 1 mil litros de água.

Confira o vídeo:

