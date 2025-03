VÍDEO – Incêndio de grandes proporções às margens da BR-101, em Itajaí, é contido após 14 horas de trabalho

Após 14 horas de trabalho, um incêndio de grandes proporções em um galpão na altura do km 116 da BR-101, em Itajaí, foi controlado pelos bombeiros, já neste domingo, 16. O fogo iniciou no fim da tarde de sábado, 15.

As equipes receberam o primeiro chamado às 17h50 e, devido à gravidade da ocorrência, bombeiros de Balneário Camboriú, Navegantes, Luiz Alves, Brusque, Gaspar e Penha também foram deslocados para reforço. O combate às chamas utilizou cerca de 386,5 mil litros de água. Ao todo, foram empenhados quatro caminhões de combate a incêndio, seis autotanques, quatro viaturas e uma ambulância.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o fogo estava concentrado em um galpão de aproximadamente 600 m², onde funcionava uma empresa especializada no comércio de peças veiculares usadas. O galpão já estava completamente tomado pelas chamas, representando um grande risco às casas e empresas vizinhas. Devido à proximidade das chamas de um complexo logístico e diversas residências, foi necessária a evacuação preventiva desses locais para garantir a segurança dos moradores.

Combate às chamas

Durante o combate, um dos galpões do complexo logístico, com cerca de 3,5 mil m², também foi atingido pelas chamas. A grande quantidade de materiais armazenados no local facilitou a propagação do fogo, exigindo uma resposta rápida e estratégica dos bombeiros para impedir que o incêndio atingisse outro galpão, de aproximadamente 3,18 mil m².

Diante desse cenário, duas viaturas foram deslocadas para um combate defensivo, com o objetivo de proteger a estrutura ameaçada. Devido à rápida intervenção das equipes, o fogo foi contido e o segundo galpão não sofreu danos.

Para garantir o sucesso da operação, todas as ações foram conduzidas com foco na estabilização da área atingida e na prevenção de novos focos de incêndio. Os veículos localizados na parte frontal do pátio foram protegidos, as residências vizinhas permaneceram intactas e o segundo galpão do complexo logístico não sofreu nenhum dano. Apenas o galpão onde o fogo teve início registrou perdas materiais, incluindo veículos e peças consumidas pelas chamas. A operação foi concluída com êxito, sem o registro de feridos, apenas danos materiais.

Leia também:

1. Identificado jovem que morreu em grave acidente em Itajaí

2. Colisão entre motocicletas na rodovia Antônio Heil deixa três feridos em estado grave

3. Fora dos padrões: prefeitura explica fechamento do Abatedouro Municipal de Botuverá

4. Saiba o que irá abrir no lugar da Americanas no centro de Brusque

5. Hospital Azambuja faz história e realiza as primeiras cirurgias robóticas de Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: