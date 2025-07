VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de móveis em Gaspar

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica da móveis nesta segunda-feira, 21, no bairro Bela Vista, em Gaspar.

Quase 20 agentes atuaram no local, que fica na rua Anfiilóquio Nunes Pires. As chamas iniciaram por volta de 11h10.

A edificação atingida possuía aproximadamente 500 m² e apresentava alta carga de incêndio, devido ao acúmulo de madeira, tintas, chapas de compensado e outros materiais combustíveis.

De imediato, os bombeiros de Gaspar iniciaram o combate às chamas, atuando prioritariamente para confinar o incêndio à edificação de origem, tendo em vista a proximidade de outras duas construções, situadas a cerca de quatro metros das duas paredes laterais.

A condição estrutural precária do imóvel, bastante comprometido pelo fogo, impôs diversas restrições de segurança, exigindo que o combate fosse realizado apenas pelo lado de fora da edificação.

Por volta de meio-dia, ocorreu o colapso parcial do telhado, permitindo aos bombeiros o combate eficaz sobre uma das áreas em chamas, o que resultou na extinção quase total do foco naquele compartimento. A outra frente do incêndio foi combatida com sucesso por meio do vão entre as edificações.

O incêndio foi controlado por volta das 13h, quando foi iniciada a fase de rescaldo, que estendeu-se até às 20h30. Este procedimento foi extenso devido à grande presença de braseiros sob os escombros, gerados por madeiras espessas e chapas de compensado ainda em combustão lenta.

As equipes enfrentaram dificuldades em extinguir os focos restantes, uma vez que a penetração dos jatos d’água era limitada, impedida pelos colapsos de lajes e pilhas de caibros, especialmente em área próxima à parede divisória com uma das edificações vizinha.

Devido ao alto risco de colapso estrutural, com vigas e colunas comprometidas, o acesso direto ao interior da estrutura para o rescaldo manual era inviável. Neste cenário, foi solicitado o apoio de maquinário pesado.

Inicialmente, foi utilizada uma retroescavadeira fornecida e operada pelo Samae de Gaspar, que retirou todo o caibro em brasa presente entre a edificação atingida e uma das edificações preservadas, eliminando por completo a possibilidade de alastramento das chamas.

Contudo, devido à limitação de alcance e segurança, não foi possível avançar nos escombros com aquele equipamento. Em sequência, a empresa Edifika Terraplanagem disponibilizou uma escavadeira hidráulica de grande porte, com a qual o operador conseguiu remover estruturas condenadas, revirar escombros e permitir que os bombeiros concluíssem o combate aos braseiros, assegurando a definitiva extinção dos focos restantes.